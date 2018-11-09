Bağış kutusuna göz dikti, güvenlik kamerasına yakalandı
09 Kasım 2018 10:15
Bağış kutusuna göz dikti, güvenlik kamerasına yakalandı
Konya’da, telefon satışı yapılan işyerine müşteri olarak giren bir kişinin bağış kutusunu çalma anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Olay, 6 Kasım Salı günü saat 19.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Nişantaş Mahallesindeki iş merkezlerinde bulunan bir telefoncuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işyerine müşteri olarak giren kimliği belirlenemeyen bir kişi, önce müşteri...