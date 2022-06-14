''Bahane üretmek kolay'' deyip, Erdoğan'a yüklendi

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek Habertürk ekranlarında katıldığı canlı yayında benzin ve motorine yağmur gibi yağan zamlar üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sert sözlerle yüklendi.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62a81cf71583f00c172405d3" allowfullscreen></iframe>