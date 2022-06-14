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''Bahane üretmek kolay'' deyip, Erdoğan'a yüklendi

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek Habertürk ekranlarında katıldığı canlı yayında benzin ve motorine yağmur gibi yağan zamlar üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sert sözlerle yüklendi.

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