Anasayfa Video Galeriler Gündem ''Bahane üretmek kolay'' deyip, Erdoğan'a yüklendi ''Bahane üretmek kolay'' deyip, Erdoğan'a yüklendi 14 Haziran 2022 Salı Saat: 08:30 Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek Habertürk ekranlarında katıldığı canlı yayında benzin ve motorine yağmur gibi yağan zamlar üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sert sözlerle yüklendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62a81cf71583f00c172405d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İlker Başbuğ'dan canlı yayına damgasını vuran çıkış: ''Atatürk yaşasaydı....'' Mansur Yavaş Eskişehir’deydi İddialarına Yanıt: Kul Hakkına Girdiniz Karadeniz sahilinde tepki çeken görüntü: 300 metrede 80 kilo çöp çıktı Minibüste iğrenç olay: Genç kız fiziksel tacize uğradı Çavuşoğlu'ndan ''Köprüleri vururuz'' diyen küstah amirale yanıt CHP'li Yıldırım Kaya Kars Cilavuz Köy Enstitüsü'nü ziyaret etti Boğa güreşinde korku dolu anlar! Seyircilerin arasına daldı Putin hakkında ilginç iddia: Dışkısını korumalarına toplatıyor Bu ilginç görüntüler Türkiye'de çekildi! Doğanın boksörleri fotokapana yakalandı