Anasayfa Video Galeriler Gündem Bahar beklerken kış geldi... Bir şehrimiz bembeyaz kar örtüsü altında Bahar beklerken kış geldi... Bir şehrimiz bembeyaz kar örtüsü altında 08 Nisan 2024 Pazartesi Saat: 07:31 Güncelleme: 08 Nisan 2024 Pazartesi 07:31 Tokat'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/661373206597232c9a0f0117" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kadıköy'de Galatasaraylı baba ve kıza saldırI 71 ilde bayram temizliği: 959 zanlı yakalandı İstanbul'da gece yarısı yangın paniği: 11 kişi mahsur kaldı Yine başıboş köpek dehşeti: Baba oğlu için kendini feda etti Paris'te patlama: Ölü ve yaralılar var Oy pusulasındaki ''lakap'' yüzünden mazbatasını alamadı Kadınlar tartıştı, eşleri çatıştı... Yaralılar var Galatasaray golü attı, Fenerbahçe sahadan çekildi AK Parti'yi meğer cübbeli Ahmet kurtarmış