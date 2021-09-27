Anasayfa Video Galeriler Gündem Bahar Candan: 3 ayda 1 trilyonluk oluyorum Bahar Candan: 3 ayda 1 trilyonluk oluyorum 27 Eylül 2021 Pazartesi Saat: 18:45 Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programına katılan Bahar Candan, "Otelde yaşıyorum 3 ayda 1 Trilyonluk oluyorum." açıklamasıyla gündem oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6151e7148db65e6b3f676df3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 1. sınıf öğrencisine akılalmaz sözler: Ulan sizi bana sayıyla mı verdiler? Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yumurtalı saldırı kamerada Motor tutkunları Prof. Dr. Haydar Baş anısına yarıştı ''Change'' TIR operasyonu: Şifreli telefon görüşmeleri polise takıldı Türkiye'nin gizemli antik kentinde tarihi keşif Anlaşıldı! Bu sene balık değil ''zam'' yiyeceğiz! Afiyet olsun 40 yaşında KOSGEB desteğiyle kocasının patronu oldu İstanbul'un yanı başındaki cennete pandemide yerli/yabancı turist akını İstanbul'da sokak ortasında uyuşturucu kuyruğu