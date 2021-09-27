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Bahar Candan: 3 ayda 1 trilyonluk oluyorum

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programına katılan Bahar Candan, "Otelde yaşıyorum 3 ayda 1 Trilyonluk oluyorum." açıklamasıyla gündem oldu.

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