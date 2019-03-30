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  3. 30 Mart 2019 15:25

Bahar Candan: Aylık giderimiz 40 bin TL

2. Sayfa programına konuk olan Bahar Candan, ''Aylık giderimiz 40 bin TL'yi buluyor. Dondurma şarkımla 400 bin TL kazanmışımdır.'' dedi.

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