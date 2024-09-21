Anasayfa Video Galeriler Gündem Bahar Candan da tahliye edildi Bahar Candan da tahliye edildi 21 Eylül 2024 Cumartesi Saat: 09:05 Suç örgütüne üye olmak suçlarından tutuklanan Bahar ve Nihal Candan'ın aralarında bulunduğu 21 sanığın yargılandığı davanın dünkü duruşmasında Bahar Candan'ın da bulunduğu 6 sanığın tahliyesine karar verildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66ee6236c954de808804a097" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sakaryaspor Kulüp Başkanı Gökhan İn'e makamında tokatlı saldırı kamerada Duruşmada gülücükler dağıtan Bahar Candan cezaevinden de gülücüklerle çıktı Sağanak Trabzon'u boğdu: Hastane tahliye edildi, yaşam durdu, 1 kişi kayıp Okul bahçesinde eli silahlı magandalar dehşet saçtı Sahnede kalp krizi geçiren Metin Arolat hayatını kaybetti Yunan sahil güvenliği Türk karasularına girdi Fon vurgunu iddiasında yeni ifade: Terim'den aldığı paraları ne yaptığını ilk kez açıkladı Ajet'e ait yolcu uçağı pistten çıktı Doktordan, doktora şiddet: Raporu vermedi diye darp etti