  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Bahar Candan da tahliye edildi

Bahar Candan da tahliye edildi

Suç örgütüne üye olmak suçlarından tutuklanan Bahar ve Nihal Candan'ın aralarında bulunduğu 21 sanığın yargılandığı davanın dünkü duruşmasında Bahar Candan'ın da bulunduğu 6 sanığın tahliyesine karar verildi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Sakaryaspor Kulüp Başkanı Gökhan İn'e makamında tokatlı saldırı kamerada
Sakaryaspor Kulüp Başkanı Gökhan İn'e makamında tokatlı saldırı kamerada
Duruşmada gülücükler dağıtan Bahar Candan cezaevinden de gülücüklerle çıktı
Duruşmada gülücükler dağıtan Bahar Candan cezaevinden de gülücüklerle çıktı
Sağanak Trabzon'u boğdu: Hastane tahliye edildi, yaşam durdu, 1 kişi kayıp
Sağanak Trabzon'u boğdu: Hastane tahliye edildi, yaşam durdu, 1 kişi kayıp
Okul bahçesinde eli silahlı magandalar dehşet saçtı
Okul bahçesinde eli silahlı magandalar dehşet saçtı
Sahnede kalp krizi geçiren Metin Arolat hayatını kaybetti
Sahnede kalp krizi geçiren Metin Arolat hayatını kaybetti
Yunan sahil güvenliği Türk karasularına girdi
Yunan sahil güvenliği Türk karasularına girdi
Fon vurgunu iddiasında yeni ifade: Terim'den aldığı paraları ne yaptığını ilk kez açıkladı
Fon vurgunu iddiasında yeni ifade: Terim'den aldığı paraları ne yaptığını ilk kez açıkladı
Ajet'e ait yolcu uçağı pistten çıktı
Ajet'e ait yolcu uçağı pistten çıktı
Doktordan, doktora şiddet: Raporu vermedi diye darp etti
Doktordan, doktora şiddet: Raporu vermedi diye darp etti