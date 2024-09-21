Bahar Candan da tahliye edildi

Suç örgütüne üye olmak suçlarından tutuklanan Bahar ve Nihal Candan'ın aralarında bulunduğu 21 sanığın yargılandığı davanın dünkü duruşmasında Bahar Candan'ın da bulunduğu 6 sanığın tahliyesine karar verildi.

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