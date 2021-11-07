Anasayfa Video Galeriler Gündem Bahar Candan ve Nihat Doğan ekonomiyi yorumlarsa... Bahar Candan ve Nihat Doğan ekonomiyi yorumlarsa... 07 Kasım 2021 Pazar Saat: 11:01 Uzun bir aradan sonra yeniden yayın hayatına başlayan Flash Tv’de ekonominin yorumlanmasıyla ilginç anlar yaşandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/618787c3d52585678b49e543" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Stranger Things hayranlarına müjde! 4. sezonundan yeni fragman geldi 43. İstanbul Maratonu'nda ''2023'' detayı; Kılıçdaroğlu, Akşener ve İmamoğlu yan yana Boşanan çiftin aileleri birbirine girdi: Çok sayıda ölü ve yaralı var Temizlik işçisi ''Maykıl Fikret'' görenleri şaşırtıyor Fiyatın düştüğünü duyan koştu, sıranın sonu gözükmedi! İşten kovulunca, 11 katlı binayı ateşe verdi AK Partili Yavuz: ''Tayyip Bey'e destek verdiğimiz için hanelerimize sevap yazılmaya devam ediyor'' Cumhurbaşkanı Erdoğan Kürtçe şarkılar söyledi Yerli otomobil TOGG'dan yeni görüntüler