Anasayfa Video Galeriler Gündem Bahar Candan'dan bomba iddia: Gökhan Çıra biseksüel sanırım Bahar Candan'dan bomba iddia: Gökhan Çıra biseksüel sanırım 16 Kasım 2021 Salı Saat: 17:15 Al Sana Haber'de yorumcu olan Bahar Candan, Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra hakkında bomba bir iddiada bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6193bd253c35a62de505b113" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yolculuk ettikleri özel halk otobüsünün koltuklarını çaldılar ''Artık hepimizin korona ile yaşamayı öğrenmesi gerekiyor'' Bakan Elvan'dan döviz kuru ve enflasyon açıklaması Şimdi PKK düşünsün! ''Eren Kış-4 Operasyonu'' başlatıldı Devlet başkanına suikastten aranan kişi İstanbul'da yakalandı 6 gün önce kaybolan Müslüme ile ilgili korkunç şüphe! AK Partili vekilden asgari ücret açıklaması: ''Onu düşünenler düşünsün'' Bilim Kurulu üyesinden 4. doz aşı ve yeni kısıtlama açıklaması Levent Gültekin'den skandal çıkış: ''Başörtülüler özür dilesin''