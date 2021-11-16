  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Bahar Candan'dan bomba iddia: Gökhan Çıra biseksüel sanırım

Bahar Candan'dan bomba iddia: Gökhan Çıra biseksüel sanırım

Al Sana Haber'de yorumcu olan Bahar Candan, Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra hakkında bomba bir iddiada bulundu.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Yolculuk ettikleri özel halk otobüsünün koltuklarını çaldılar
''Artık hepimizin korona ile yaşamayı öğrenmesi gerekiyor''
Bakan Elvan'dan döviz kuru ve enflasyon açıklaması
Şimdi PKK düşünsün! ''Eren Kış-4 Operasyonu'' başlatıldı
Devlet başkanına suikastten aranan kişi İstanbul'da yakalandı
6 gün önce kaybolan Müslüme ile ilgili korkunç şüphe!
AK Partili vekilden asgari ücret açıklaması: ''Onu düşünenler düşünsün''
Bilim Kurulu üyesinden 4. doz aşı ve yeni kısıtlama açıklaması
Levent Gültekin'den skandal çıkış: ''Başörtülüler özür dilesin''