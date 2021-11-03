Anasayfa Video Galeriler Gündem Bahar Candan'dan şaşkına çeviren dolar yorumu! Bahar Candan'dan şaşkına çeviren dolar yorumu! 03 Kasım 2021 Çarşamba Saat: 16:26 Katıldığı moda yarışmasıyla tanınan Bahar Candan, yeniden yayın hayatına başlayan Flash TV'de dolarla ilgili şaşırtan bir yorumda bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61828decece46f6e2517a313" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yiğit Bulut, Erdoğan'ın son görüntüsünü paylaştı Seyir halindeki TIR'da, masa kurup içki içtiler Kırmızı ışık magandası ortalığı birbirine kattı Cumhurbaşkanlığı'ndan ''Erdoğan sağlıklı'' videosu paylaşımı Erdoğan'dan TÜGVA organizasyonuna mesaj Fabrika gibi mahalle! Çamaşır ipine asarak başladı, siparişlere yetişemiyor Türkiye'yi Afganistan sanan kaçak Afganlara sınırdışı Akşener ''Sayın Öcalan'' dedi uyarı gelince özür diledi ''Yürü be oğlum! Kim tutar seni ?'' Taksicinin yaptığına inanamayacaksınız