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  4. Bahar Candan'dan şaşkına çeviren dolar yorumu!

Bahar Candan'dan şaşkına çeviren dolar yorumu!

Katıldığı moda yarışmasıyla tanınan Bahar Candan, yeniden yayın hayatına başlayan Flash TV'de dolarla ilgili şaşırtan bir yorumda bulundu.

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