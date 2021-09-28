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  4. Bahar Candan'ın 3 aylık otel masrafı şoke etti

Bahar Candan'ın 3 aylık otel masrafı şoke etti

Katıldığı moda programlarıyla adını duyuran Bahar Candan, Söylemezsem Olmaz programında soruları yanıtladı. Kaldığı otele 3 ay için 1 milyon TL ödediğini belirten Candan, ''Aynı parayı bence herkes harcıyor'' dedi.

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