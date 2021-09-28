Anasayfa Video Galeriler Gündem Bahar Candan'ın 3 aylık otel masrafı şoke etti Bahar Candan'ın 3 aylık otel masrafı şoke etti 28 Eylül 2021 Salı Saat: 10:05 Katıldığı moda programlarıyla adını duyuran Bahar Candan, Söylemezsem Olmaz programında soruları yanıtladı. Kaldığı otele 3 ay için 1 milyon TL ödediğini belirten Candan, ''Aynı parayı bence herkes harcıyor'' dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6152becc02a939766542bfc3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR A Spor yorumcusunun Vitor Pereira eleştirisi taraftarı ayağa kaldırdı ''Yurtsuzlar'' nöbetinde onlarca öğrenci gözaltında Alkollü sürücü alkolmetreyi pos cihazı sanınca... Köylüler AK Partili belediyeyi taşladı! Üç Kuruş dizisinden ilk fragman 1. sınıf öğrencisine akılalmaz sözler: Ulan sizi bana sayıyla mı verdiler? Bahar Candan: 3 ayda 1 trilyonluk oluyorum Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yumurtalı saldırı kamerada Motor tutkunları Prof. Dr. Haydar Baş anısına yarıştı