Anasayfa Video Galeriler Gündem Bahar Candan'ın ekonomi yorumladığı programda ilgin diyalog: Beynimiz yandı Bahar Candan'ın ekonomi yorumladığı programda ilgin diyalog: Beynimiz yandı 13 Kasım 2021 Cumartesi Saat: 15:46 Seyhan Soylu ’nun moderatörlüğünde Flash Tv’de yayınlanan "Al Sana Haber" programında yine ilginç anlar yaşandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/618fb399916612159e69d143" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Marmara Bölgesi'nin gizli cenneti böyle görüntülendi İstanbul'da ''çocuk çetesi'' dehşet saçtı: Hırsızlık, gasp, dayak, adam kaçırma! İstanbul'da koronavirüs salgını bitti de bizim mi haberimiz yok! CHP'nin ''dolar 10 lira'' videosu sosyal medyayı salladı Aile hekimine iğrenç saldırı kamerada! Karamollaoğlu açıkladı: Saadet Partisi Cumhur İttifakı'na mı geçecek? BTP’den Erdoğan’a ''Dolar 10 lira olsa kim şaşırır ?'' videosu Canlı yayında çok ilginç anlar: Bahar Candan ve Nihat Doğan'a beyin verdi Bakan Özer'den ara tatil mesajı