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  4. Bahar Candan'ın ekonomi yorumladığı programda ilgin diyalog: Beynimiz yandı

Bahar Candan'ın ekonomi yorumladığı programda ilgin diyalog: Beynimiz yandı

Seyhan Soylu ’nun moderatörlüğünde Flash Tv’de yayınlanan "Al Sana Haber" programında yine ilginç anlar yaşandı.

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