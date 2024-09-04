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Bahar-Nihal Candan ilk kez hakim karşısında

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Sosyal medya fenomeni Bahar Candan ve Nihal Candan, kara para aklama davasında ilk kez hakim karşısına çıkıyor.

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