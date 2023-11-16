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Bahar ve Nihal Candan için tutuklama talebi

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Kara para aklama iddiasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşler için tutuklama talebinde bulunuldu.

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