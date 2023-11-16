Anasayfa Video Galeriler Gündem Bahar ve Nihal Candan için tutuklama talebi Bahar ve Nihal Candan için tutuklama talebi 16 Kasım 2023 Perşembe Saat: 18:00 Güncelleme: 16 Kasım 2023 Perşembe 18:00 Kara para aklama iddiasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşler için tutuklama talebinde bulunuldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65562e7f9811695e0e0131b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Nihal ve Bahar Candan kardeşler tutuklandı Kargo şubesinde kimyasal madde sızıntısı: 4 kişi hastaneye kaldırıldı Bakan Koca'yla Türkiye'ye gelmişlerdi... Erdoğan hastanede ziyaret etti Türkiye'nin gizli kalmış cennetinden büyüleyen sonbahar manzaraları AK Parti'nin 2. torba yasasından da yeni bir emeklilik düzenlemesi çıktı İstanbul'da bir uçak, yoldaki minibüsü teğet geçti İzmir'de raydan çıkan metro duvara çarptı İstanbul'da güzergah beğenmeyen taksicinin bahanesi bu oldu Kış turizminin merkezine mevsimin ilk karı düştü