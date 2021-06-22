Anasayfa Video Galeriler Gündem ''Bahçede 2 lira olan kiraz tezgahta 15 lira'' diyerek ağaçlarını... ''Bahçede 2 lira olan kiraz tezgahta 15 lira'' diyerek ağaçlarını... 22 Haziran 2021 Salı Saat: 16:35 Bilecik'in Yeniköy ilçesinde, İsmail Ayaz (39) 62 dönümlük arazisinde yetiştirdiği kirazın kilosunu 2 TL'ye sattığını ancak tezgahta fiyatın 15 TL'ye kadar çıktığını dile getirerek isyan etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60d1e72c907c4f55c8724e83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Turistler yeşille mavinin tadını çıkardılar Sezgin Baran Korkmaz Habertürk'e de gitmiş 28 saatte 10 katlı bina diktiler Datça açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem Turistlere ''ayıyı görünce bağırıp şarkı söyleyin'' uyarısı Karasu Nehri'nde endişelendiren görüntüler Yaş 70 iş bitmiş diyenlere selam olsun! Bakın 72'lik Ali amcanın vücut yaşı kaç çıktı! Prof. Dr. Erdem Yeşilada ''Koronavirüsü yok ediyor'' diyerek duyurdu Suriye'den gelmiş! Bombacı terörist böyle yakalandı