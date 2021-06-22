''Bahçede 2 lira olan kiraz tezgahta 15 lira'' diyerek ağaçlarını...

Bilecik'in Yeniköy ilçesinde, İsmail Ayaz (39) 62 dönümlük arazisinde yetiştirdiği kirazın kilosunu 2 TL'ye sattığını ancak tezgahta fiyatın 15 TL'ye kadar çıktığını dile getirerek isyan etti.

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