Anasayfa Video Galeriler Gündem Bahçeli Abdullah Öcalan'ı TBMM'ye davet etti Bahçeli Abdullah Öcalan'ı TBMM'ye davet etti 22 Ekim 2024 Salı Saat: 13:21 Güncelleme: 22 Ekim 2024 Salı 13:21 MHP lideri Bahçeli, eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan'ı işaret ederek "Tecridi kaldırılsın, terörist başı gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun." çağrısını yaptı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/67177c916da1d7966e0e2ea3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Trafikte tartıştığı motosikletlilere aracıyla çarpan canavar kamerada Diyarbakır'daki kuş cenneti Kabaklı Göleti yok oluyor Atlas Kuyruklu Yıldızı'nın Nemrut Krater Gölü'yle buluşma anı görüntülendi Apartmanda doğal gaz patlaması: Çok sayıda yaralı var, ortalık savaş alanına döndü Antalya'da kan donduran işkence: 3 gün işkence edip böcek bile yedirdiler Kahrolduk... Bugün Türkiye'de 3 çocuk ısınmak isterken yanarak öldü İstanbul'da büyük yangın: Dumanlar gökyüzünü sardı Hande Yener Türkiye'nin katledilen çocuklarını dev ekranda andı Babasını ve kardeşini katledip, evi ateşe verdi