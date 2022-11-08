Anasayfa Video Galeriler Gündem Bahçeli: ''AK Parti'nin HDP ile görüşmesi doğaldır'' Bahçeli: ''AK Parti'nin HDP ile görüşmesi doğaldır'' 08 Kasım 2022 Salı Saat: 11:40 Güncelleme: 08 Kasım 2022 Salı 11:40 MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor. AK Parti ile HDP arasındaki yakınlaşmanın ardından MHP lideri Bahçeli merakla beklenen açıklamayı yaptı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/636a16063674fb1c9e738fb7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Metro saldırganı için ibretlik ceza Nesli tehlikede! Türkiye'de üçüncü kez görülen canlı heyecan yarattı TBMM önünde Alevi derneklerine polis müdahalesi Sokak eşkıyası kamerada! Yaşlı kadına kabusu yaşattı Akşener Mansur Yavaş bombasını patlattı Erdoğan'dan aHaber muhabirine: ''Ayak yapma, ayak yapma'' Silahını çekip, vurdu! Düğün kan gölüne döndü 7 kişinin öldüğü otobüsün son görüntüleri ortaya çıktı ''Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir''