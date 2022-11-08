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Bahçeli: ''AK Parti'nin HDP ile görüşmesi doğaldır''

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor. AK Parti ile HDP arasındaki yakınlaşmanın ardından MHP lideri Bahçeli merakla beklenen açıklamayı yaptı.

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