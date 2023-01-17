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Bahçeli beklenen açıklamayı yaptı; seçim tarihini verdi

Türkiye'de erken seçim denince gözlerin ilk çevrildiği isim olan MHP lideri Bahçeli, partisinin bugünkü Meclis grup toplantısında 2023 seçim tarihi için "Mayıs ayında bu işi bitirelim" dedi.

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