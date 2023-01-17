Anasayfa Video Galeriler Gündem Bahçeli beklenen açıklamayı yaptı; seçim tarihini verdi Bahçeli beklenen açıklamayı yaptı; seçim tarihini verdi 17 Ocak 2023 Salı Saat: 13:15 Türkiye'de erken seçim denince gözlerin ilk çevrildiği isim olan MHP lideri Bahçeli, partisinin bugünkü Meclis grup toplantısında 2023 seçim tarihi için "Mayıs ayında bu işi bitirelim" dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63c6753a7f63ac697b7faac3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yine TikTok yine tehlikeli bir akım... 20'den fazla çocuk hastanelik oldu Ülkü Ocakları Başkanı’nın otomobili kundaklandı Genç kadın Erdoğan'a sevgisini böyle ilan etti Kadıköy Belediyesi'nden ''e-scooter''lı kaldırım işgaline son Sosyal medyayı sallayan ''zombi'' videosu Çin'de tüyler ürperten olay! Üzerine atlayıp yüzünü parçaladı Türkiye'ye yerleşen yabancıların garip sorunları: ''Atım kayıp, kargolar bağırıyor!'' O Türkiye'nin diploma avcısı! diploması var, 3 üniversiteyi birden okuyor İstanbul'da AK Partili ilçe belediyesi isyan ettirdi