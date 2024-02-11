Bahçeli bunu da dedi: ''CHP yönetimi PKK'nın eline geçmiştir''

MHP lideri Devlet Bahçeli, Ankara'da yaptığı konuşmada CHP'ye çok sert sözlerle yüklendi. Bahçeli, ''CHP yönetimi PKK'nın eline geçmiştir. Terör devletine onay veren CHP'dir'' diye konuştu.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65c8c875c977fbae0309c633" allowfullscreen></iframe>