Anasayfa Video Galeriler Gündem Bahçeli bunu da dedi: ''CHP yönetimi PKK'nın eline geçmiştir'' Bahçeli bunu da dedi: ''CHP yönetimi PKK'nın eline geçmiştir'' 11 Şubat 2024 Pazar Saat: 16:15 Güncelleme: 11 Şubat 2024 Pazar 16:15 MHP lideri Devlet Bahçeli, Ankara'da yaptığı konuşmada CHP'ye çok sert sözlerle yüklendi. Bahçeli, ''CHP yönetimi PKK'nın eline geçmiştir. Terör devletine onay veren CHP'dir'' diye konuştu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65c8c875c977fbae0309c633" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Nesli tehlikede olan çizgili sırtlan fotokapana yakalandı Masaj salonuna fuhuş baskını: 7 gözaltı İstanbul'da olaylı gece! Polis havaya ateş açtı Suriyeli market sapığının cezası belli oldu Milyonluk kaza oyunu! 771 gram altını çalanlar arkadaşları çıktı Cezaevindeki istismarda gardiyanlara da hapis talebi Uludağ eteklerinde orman yangını Hakkari'de korkutan deprem Murat Kurum: ''Öğrencilere yetecek kapasitede yurtlar hızla hizmete alınacak''