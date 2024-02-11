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  4. Bahçeli bunu da dedi: ''CHP yönetimi PKK'nın eline geçmiştir''

Bahçeli bunu da dedi: ''CHP yönetimi PKK'nın eline geçmiştir''

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MHP lideri Devlet Bahçeli, Ankara'da yaptığı konuşmada CHP'ye çok sert sözlerle yüklendi. Bahçeli, ''CHP yönetimi PKK'nın eline geçmiştir. Terör devletine onay veren CHP'dir'' diye konuştu.

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