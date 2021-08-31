Anasayfa Video Galeriler Gündem Bahçeli de Müge Anlı hayranı çıktı Bahçeli de Müge Anlı hayranı çıktı 31 Ağustos 2021 Salı Saat: 21:15 Yeni yayın döneminin başlamasıyla tebrik alan sunucu Müge Anlı, canlı yayında MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin kendisine gönderdiği mesajı okudu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/612e71cde637287a5e31ce83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da büyük yangın! Patlama sesleriyle alevler gökyüzünü sardı Artvin'de ormanda ayıyla selfie Masterchef Murat gözaltında! Polise hakaretler yağdırdı Kara Harp Okulu'nun ilk başörtülü subayı oldu Hastane önünde göz göre göre ölüm! Doktorlar sadece izledi Kütahya'da korkutan deprem: Çevre illerde de hissedildi Helikoptere asarak idam mı ettiler? Sosyal medyayı sallayan görüntüler Ida Kasırgası'nın şiddeti böyle görüntülendi Ferhan Şensoy'un son mektubu konuşuluyor