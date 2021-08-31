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  4. Bahçeli de Müge Anlı hayranı çıktı

Bahçeli de Müge Anlı hayranı çıktı

Yeni yayın döneminin başlamasıyla tebrik alan sunucu Müge Anlı, canlı yayında MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin kendisine gönderdiği mesajı okudu.

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