Anasayfa Video Galeriler Gündem Bahçeli ile Özel'den ayaküstü sohbet: ''Birbirimizi kırmıyoruz inşallah'' Bahçeli ile Özel'den ayaküstü sohbet: ''Birbirimizi kırmıyoruz inşallah'' 01 Ekim 2024 Salı Saat: 21:50 MHP Genel Başkanı Bahçeli ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'nin yeni yasama yılının açılış resepsiyonunda ayaküstü sohbet etti. Bahçeli, Özel'e, ''Birbirimizi kırmıyoruz inşallah'' dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66fc44828da2eee1a8032ac3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İran, İsrail'i yüzlerce füzeyle hedef aldı Erdoğan'dan Meclis kürsüsünde çarpıcı sözler: ''İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek'' Orta Doğu alev alev: İran, İsrail'e saldırı başlattı Ormanın Hayaleti Elazığ'da ortaya çıktı Burası Türkiye'nin en büyük şantiyesi: Binlerce işçi, yüzlerce iş makinesi gece gündüz çalışıyor İstanbul'da oto galeri uzun namlulu silahlarla tarandı İstanbul Adalet Sarayı'nda X-Ray arbedesi Bitlis Kalesi'nde 1500 yıllık keşif Güneri Cıvaoğlu'nun cenaze programı belli oldu