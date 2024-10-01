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  4. Bahçeli ile Özel'den ayaküstü sohbet: ''Birbirimizi kırmıyoruz inşallah''

Bahçeli ile Özel'den ayaküstü sohbet: ''Birbirimizi kırmıyoruz inşallah''

MHP Genel Başkanı Bahçeli ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'nin yeni yasama yılının açılış resepsiyonunda ayaküstü sohbet etti. Bahçeli, Özel'e, ''Birbirimizi kırmıyoruz inşallah'' dedi.

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