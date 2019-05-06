Bahçeli klasik otomobiliyle Ankara sokaklarında tur attı
06 Mayıs 2019 13:50
Bahçeli klasik otomobiliyle Ankara sokaklarında tur attı
Klasik otomobil tutkusuyla bilinen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, klasik otomobiliyle Ankara sokaklarında görüntülendi. MHP lideri Bahçeli, 06 BJK 01 plakalı klasik otomobilinde şoför koltuğuna oturarak Ankara turu attı. Bahçeli’nin klasik otomobiliyle Ankara sokaklarındaki gezisi, Türk Sanat Müziği eşliğinde hazırlanan kliple gazetecilerle paylaşıldı....