Anasayfa Video Galeriler Gündem Bahçeli partileri karıştırdı: MHP'nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti... Bahçeli partileri karıştırdı: MHP'nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti... 25 Nisan 2023 Salı Saat: 20:15 Partisinin Niğde'deki açık hava toplantısında konuşan Bahçeli büyük bir gafa imza attı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64480aa86692bd44756e56e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR AYM Başkanı Arslan'dan dikkat çeken sözler: ''Kararlarımızı eleştirmek yerine...'' Mescid-i Aksa'da Türk vatandaşına gözaltı Gelenek bozulmadı: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu tokalaşmadı Erdoğan'dan engelli öğretmene: ''Engelliye benzemiyorsun... Engelli misin?'' KIZILELMA İstanbul semalarında! Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı İstanbul'da yine ev sahibi - kiracı dehşeti! Ortalık savaş alanına döndü İsrail'de peş peşe kanlı terör saldırıları! Genç kadının yaşadığı şok kameraya yansımıştı; taciz zanlısı serbest kaldı! İstanbul'a meteor mu düştü ? Herkes bu görüntüleri konuşuyor