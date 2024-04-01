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  4. Bahçeli, partisinin genel merkezden sessiz sedasız ayrıldı

Bahçeli, partisinin genel merkezden sessiz sedasız ayrıldı

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MHP lideri Bahçeli, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi’nin sonuçlarını takip ettiği partisinin genel merkez binasından ayrıldı.

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