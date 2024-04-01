Anasayfa Video Galeriler Gündem Bahçeli, partisinin genel merkezden sessiz sedasız ayrıldı Bahçeli, partisinin genel merkezden sessiz sedasız ayrıldı 01 Nisan 2024 Pazartesi Saat: 02:55 Güncelleme: 01 Nisan 2024 Pazartesi 02:55 MHP lideri Bahçeli, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi’nin sonuçlarını takip ettiği partisinin genel merkez binasından ayrıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6609f7ff7437969f5404fd13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da seçim cinayeti: 1 ölü, 1 yaralı Bu sandıkta kazanan kurayla belli oldu ''Bizim seçmenlerimiz İmamoğlu'na verdi'' Erdoğan'dan balkon konuşması: ''Umduğumuz neticeyi alamadık'' Balkon konuşmasında balkon çöktü: Yaralılar var Rakibine fark atan İmamoğlu'ndan yeni açıklama Mansur Yavaş: ''Bu zafer değil, çünkü bu savaş değil'' İzmir'de CHP'liler Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı Şırnak'ta seçim sonrası gerginlik: 5 gözaltı