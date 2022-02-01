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  4. Bahçeli ve Erdoğan ters düştü! Sezen Aksu'ya zehir zemberek sözler

Bahçeli ve Erdoğan ters düştü! Sezen Aksu'ya zehir zemberek sözler

Sezen Aksu'nun şarkısında geçen ''Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e'' sözlerini eleştiren MHP lideri Bahçeli, ''Hz. Adem ile Havva'ya hakaret etmek, bir şarkı sözü olamaz. Herkes aksini söylese de MHP bu görüşte olamaz, bu ilkelliğe göz yumamaz. Hakaret eden kim olursa olsun sonuçlarına katlanmalı.'' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili ''Aksu Türk müziğinin önemli bir ismidir''...

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