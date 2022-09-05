Anasayfa Video Galeriler Gündem Bahçeli yine karıştırdı Bahçeli yine karıştırdı 05 Eylül 2022 Pazartesi Saat: 00:10 MHP lideri Bahçeli, partisinin ilk seçim mitinginde sosyalist şair Adnan Yücel’in dizelerini Pir Sultan Abdal’a ait olduğunu sanarak okudu Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6315143c5406e96fc44113f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ormanlara giriş yasağı kalkınca ilk işleri bu oldu Hadise sahnede gözyaşlarına hakim olamadı İstanbul’da kadına tekmeli tokatlı yumruklu şiddet kamerada İstanbul'da korku dolu anlar! Minik çocuğunu balkondan attı 2 çocuk, Esenyurt'ta bir anneye hayatının şokunu yaşattı Boşanma aşamasındaki eşe saldırının altından ahlaksız teklif çıktı Kadına yardımcı olmak isterken tacizci sanılınca... Birbirlerine küfür yağdırmışlardı! Dudak dudağa yakalandılar İstanbul'un göbeğinde ''intikam'' cinayet kamerada