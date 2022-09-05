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Bahçeli yine karıştırdı

MHP lideri Bahçeli, partisinin ilk seçim mitinginde sosyalist şair Adnan Yücel’in dizelerini Pir Sultan Abdal’a ait olduğunu sanarak okudu

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