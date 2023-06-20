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  4. Bahçeli'den ''100 il''in ardından yeni müjde: Sınavsız üniversite

Bahçeli'den ''100 il''in ardından yeni müjde: Sınavsız üniversite

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Geçtiğimiz hafta partisinin Meclis toplantısında "100 il, 100 ilçe" diyen MHP lideri Bahçeli bugün de "Üniversite sınavını kaldıracağımız günler çok uzak değildir" açıklamasını yaptı.

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