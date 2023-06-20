Anasayfa Video Galeriler Gündem Bahçeli'den ''100 il''in ardından yeni müjde: Sınavsız üniversite Bahçeli'den ''100 il''in ardından yeni müjde: Sınavsız üniversite 20 Haziran 2023 Salı Saat: 13:35 Güncelleme: 20 Haziran 2023 Salı 13:35 Geçtiğimiz hafta partisinin Meclis toplantısında "100 il, 100 ilçe" diyen MHP lideri Bahçeli bugün de "Üniversite sınavını kaldıracağımız günler çok uzak değildir" açıklamasını yaptı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/649180ed2cc7cf2a505075f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bir ilimiz daha sular altında! Görüntüler korkunç! Yaşlı kadın ve torununa ''göçmen'' saldırısı Pınar Deniz'den Delikanlım performansı Asgari ücret belli oldu! 1.2 milyar TL'lik kara para aklama operasyonu: 120 gözaltı Kurbanlık alacaklara hayati uyarı Kundakçı eski sevgili kamerada: Benzin döküp yaktı! İstanbul'da dehşete düşüren çatışma! Önce yumruklaştılar, sonra silahlar konuştu Yabancı uyruklu kişi 23'üncü kattan intihar etti: 1 ölü, 1 yaralı!