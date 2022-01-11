Anasayfa Video Galeriler Gündem Bahçeli'den AYM'ye çağrı: ''Biz TBMM'de terörist istemiyoruz'' Bahçeli'den AYM'ye çağrı: ''Biz TBMM'de terörist istemiyoruz'' 11 Ocak 2022 Salı Saat: 11:51 MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, PKK'lı teröristle fotoğrafı ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında ''Biz TBMM'de terörist istemiyoruz'' diyerek AYM'ye çağrıda bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61dd4513c0063f058d1326f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hırsızlık yapan ''tantanacı'' çetesi yakalanınca polise saldırdı İstanbullulara kötü haber! Alibeyköy Barajı'nın doluluk oranı %28 seviyesinde Bu ''anne'' çöp konteynerine çöp değil insanlığını attı! Bugün yine gün aymadı! İstanbul'da 28 yaşındaki genç kadın katledildi! Yine Esenyurt, yine olay! Uzun namlulu çatışmada faciayı market sahibi önledi Otoyolun ortasında ''deniz aslanı'' şaşkınlığı İmamoğlu'ndan AK Partili ismin ''ayrımcı sözlerine'' sert tepki Yıl 2022, yer İstanbul... ''Ucuz ekmek'' kuyruğu böyle görüntülendi ''Fatih Terim iyi durumda değil''