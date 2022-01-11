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Bahçeli'den AYM'ye çağrı: ''Biz TBMM'de terörist istemiyoruz''

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, PKK'lı teröristle fotoğrafı ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında ''Biz TBMM'de terörist istemiyoruz'' diyerek AYM'ye çağrıda bulundu.

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