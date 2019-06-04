Bahçeli’den bayram sabahı Türkeş’in kabrine ziyaret
04 Haziran 2019 10:45
Bahçeli’den bayram sabahı Türkeş’in kabrine ziyaret
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayram namazının ardından MHP’nin merhum Genel Başkanı Alpaslan Türkeş’in kabrini ziyaret etti. Bahçeli, "Yüksek Seçim Kurulunun almış olduğu kararları da aşırı derecede tartışmaya sokmadan 23 Haziran seçimlerini gerçekleştirmemiz gerekiyor" dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geleneğini bozmayarak beraberinde MHP Genel...