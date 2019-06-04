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  3. 04 Haziran 2019 10:45

Bahçeli’den bayram sabahı Türkeş’in kabrine ziyaret 

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayram namazının ardından MHP’nin merhum Genel Başkanı Alpaslan Türkeş’in kabrini ziyaret etti. Bahçeli, "Yüksek Seçim Kurulunun almış olduğu kararları da aşırı derecede tartışmaya sokmadan 23 Haziran seçimlerini gerçekleştirmemiz gerekiyor" dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geleneğini bozmayarak beraberinde MHP Genel...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçiklerin bayramını kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçiklerin bayramını kutladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazını Büyük Çamlıca Camisi’nde kıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazını Büyük Çamlıca Camisi’nde kıldı
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Bayram sabahında İstanbul’da kendisine hayran bırakan gün doğumu
Bayram sabahında İstanbul’da kendisine hayran bırakan gün doğumu
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LPG’li otomobil ateş topuna döndü
LPG’li otomobil ateş topuna döndü
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Fatih Camii’nde bayram namazı havadan görüntülendi
Fatih Camii’nde bayram namazı havadan görüntülendi
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Bahçeli'den İstanbul seçimine gönderme !
Bahçeli'den İstanbul seçimine gönderme !
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