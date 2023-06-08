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Bahçeli'den ''bu bana yeter'' paylaşımı

Geçici TBMM Başkanlığı görevini dün AK Partili Numan Kurtulmuş'a devreden MHP lideri Bahçeli, otomobiline atladığı gibi Ankara sokaklarını gezdi.

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