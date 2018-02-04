  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 04 Şubat 2018 17:15

Bahçeli’den CHP’ye çok sert tepki

MHP lideri Devlet Bahçeli, YPG/PYD’ye terör örgütü diyemeyen CHP’li Selin Sayek Böke’yi eleştirerek, "PYD’ye terör örgütü diyemeyen, bizim nazarımızda maskeli PYD’li, mazbatalı YPG’lidir” dedi.Mersin’de 1923 projenin toplu açılış ve temel atma töreninde konuşan Bahçeli, YPG/PYD’ye terör örgütü diyemeyen CHP’li Selin Sayek Böke’yi sert...

Bilgin Pro
Video Galeri
94 roketli saldırı düzenlendi, 7 sivil şehit, 113 yaralı var
"94 roketli saldırı düzenlendi, 7 sivil şehit, 113 yaralı var"
Video Galeri
Haramidere metrobüs durağında kaza: 1’i ağır 22 yaralı
Haramidere metrobüs durağında kaza: 1’i ağır 22 yaralı
Video Galeri
Darmık Dağı ve çevresi havadan karadan vuruluyor
Darmık Dağı ve çevresi havadan karadan vuruluyor
Video Galeri
Aslan liderlik fırsatını tepti
Aslan liderlik fırsatını tepti
Video Galeri
Metrobüs kazası kamerada
Metrobüs kazası kamerada
Video Galeri
TSK: 935 terörist etkisiz hale getirildi
TSK: 935 terörist etkisiz hale getirildi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM