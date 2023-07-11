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Bahçeli'den emekliye seyyanen zam çağrısı

MHP lideri Bahçeli, emekli maaşlarına yapılan zammın yetersiz olduğunu belirterek, ''İlk olarak memur maaşlarına ilavesi planlanan 8 binlik artışın kök ücrete ve aynısıyla emekli maaşlarına da yansıtılması beklentimiz ve talebimizdir.'' dedi.

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