Anasayfa Video Galeriler Gündem Bahçeli'den emekliye seyyanen zam çağrısı Bahçeli'den emekliye seyyanen zam çağrısı 11 Temmuz 2023 Salı Saat: 12:10 MHP lideri Bahçeli, emekli maaşlarına yapılan zammın yetersiz olduğunu belirterek, ''İlk olarak memur maaşlarına ilavesi planlanan 8 binlik artışın kök ücrete ve aynısıyla emekli maaşlarına da yansıtılması beklentimiz ve talebimizdir.'' dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64ad1c82bbf30d471c442173" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da aile içi miras vahşeti: 4 kişi öldürüldü! İstanbul'da sapık hırsız alarmı! Suç üstü görüntülendi İstanbul'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı Suriyeli kiracı dehşeti! Aile boyu saldırdılar: 5 yaralı, 4 gözaltı var! İzmir’de vahşet- Köpeği tekmeleyerek öldürdü İstanbul'da korku dolu gece! Alevler geceyi gündüze çevirdi Sağanak yağış sonrası fabrikada can pazarı İzmir'de iki ayrı noktada orman yangını Belediye başkanının makam odasında silahlı saldırı