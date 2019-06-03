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  3. 03 Haziran 2019 21:47

Bahçeli'den İstanbul seçimine gönderme !

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, klasik otombiliyle Ankara'da tur attı. Tur atarken arabasında "Aziz İstanbul" şarkısını dinledi.

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Bahçeli’den “Aziz İstanbul” eşliğinde Ankara turu
Bahçeli’den “Aziz İstanbul” eşliğinde Ankara turu
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Fatih’te yabancı uyruklu gazeteciye aracın çarptığı anlar kamerada
Fatih’te yabancı uyruklu gazeteciye aracın çarptığı anlar kamerada
Video Galeri
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