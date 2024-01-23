Bahçeli'den Özgür Özel'e: ''Türkiye'de Dersim diye bir yoktur''

MHP lideri Bahçeli, partisinin grup toplantısında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ''Türkiye'de Dersim diye bir yer yoktur'' diye seslendi.

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