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  4. Bahçeli'den Özgür Özel'e: ''Türkiye'de Dersim diye bir yoktur''

Bahçeli'den Özgür Özel'e: ''Türkiye'de Dersim diye bir yoktur''

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MHP lideri Bahçeli, partisinin grup toplantısında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ''Türkiye'de Dersim diye bir yer yoktur'' diye seslendi.

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