Anasayfa Video Galeriler Gündem Bahçeli'den Sinan Ateş cinayetini soran gazeteciye azar! Bahçeli'den Sinan Ateş cinayetini soran gazeteciye azar! 24 Ocak 2023 Salı Saat: 12:35 MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kendisine Sinan Ateş cinayetine ilişkin soru soran gazeteciye ''Hadi işine bak'' diyerek yanıt verdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63cfa6594fd88751ba326f77" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sultangazide çaldıkları sosyal medya hesabı ile 120 bin lira dolandırdılar Barajda su seviyesi düştü; evler gün yüzüne çıktı İstanbul'da karşıdan karşıya geçme kavgası Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi'nin 2'nci sezonu için karar verildi Kılıçdaroğlu'nun Altılı Masa'ya önereceği iki isim ortaya çıktı Türkiye'nin gururu KIZILELMA bir uçuş testini daha tamamladı ''Gel bir konuşalım'' dediği kadını, kızının önünde başından vurdu İstanbul'da kilisede yangın! 2 kişi öldü İncirlik Üssü'nde yasak kalktı, esnafın yüzü güldü