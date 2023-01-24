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  4. Bahçeli'den Sinan Ateş cinayetini soran gazeteciye azar!

Bahçeli'den Sinan Ateş cinayetini soran gazeteciye azar!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kendisine Sinan Ateş cinayetine ilişkin soru soran gazeteciye ''Hadi işine bak'' diyerek yanıt verdi.

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