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  3. 06 Aralık 2019 18:55

Bahçelievler'de hastanedeki saldırı kamerada

Bahçelievler'de özel hastanede çalışan sağlık görevlisi, hastanenin önünde madde bağımlısı olduğu ileri sürülen bir kişi tarafından bıçakla saldırıya uğradı. Saldırıda sağlık çalışanı kaçarak yaralanmaktan kurtulurken, o anlar kameralara yansıdı.

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