  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 25 Temmuz 2017 00:45

Bahçelievlerde iki aile arasında silahlı kavga: 3 yaralı

Bahçelievler'de iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Video Galeri
PYD, köye havan topu ile saldırdı: 15 yaralı
PYD, köye havan topu ile saldırdı: 15 yaralı
Video Galeri
Evde deney patlaması: 1i ağır 3 yaralı
Evde deney patlaması: 1i ağır 3 yaralı
Video Galeri
Aksarayda düğün konvoyunda kaza: 3 ölü, 3 yaralı
Aksarayda düğün konvoyunda kaza: 3 ölü, 3 yaralı
Video Galeri
Erdoğandan Körfez turu sonrasında ilk açıklama
Erdoğandan Körfez turu sonrasında ilk açıklama
Video Galeri
Fatihte doğalgaz hattı geçen yol çöktü
Fatihte doğalgaz hattı geçen yol çöktü
Video Galeri
Karsta kuş gribi şüphesi
Karsta kuş gribi şüphesi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM