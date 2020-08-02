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  3. 02 Ağustos 2020 16:00

Bahçelievler’de yıkım kararı olan binanın balkonu çöktü

Bahçelievler'de yıkım kararı olan 6 katlı bir binada balkon çöktü. Çökme sırasında balkonda bulunan kişi düşerek yaralandı. Olayın ardından bina mühürlendi.

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