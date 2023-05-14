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Bahçeli'nin arkasından kalp işareti yaptı

MHP lideri Bahçeli, oyunu Ankara'da kullandı. Bahçeli seçmen listesini imzalarken arkasındaki gencin kalp işareti yaptığı görüldü.

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