Anasayfa Video Galeriler Gündem Bahçeli'nin arkasından kalp işareti yaptı Bahçeli'nin arkasından kalp işareti yaptı 14 Mayıs 2023 Pazar Saat: 16:45 MHP lideri Bahçeli, oyunu Ankara'da kullandı. Bahçeli seçmen listesini imzalarken arkasındaki gencin kalp işareti yaptığı görüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6460e5f2e569240cb72ee233" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ''Dünyanın en uzun boylu kadını'' oyunu böyle kullandı Seçim sabahı ekipleri harekete geçiren patlama TRT, siyasilerin propaganda konuşmalarının kamera arkasını yayımladı Tarihi gün sandık yemini ile başladı Ünlü profesör korkuttu: ''7 büyüklüğünde deprem bekliyoruz'' Ben Affleck ve Jennifer Lopez birbirine girdi; o anlar kamerada Celal Şengör kime oy vereceğini açıkladı Buket Aydın: Saadet Partililer Erdoğan'a oy verir Kılıçdaroğlu'ndan sandık görevlilerine uyarı