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  3. 17 Ocak 2019 16:56

Bahçeli'nin canlı yayında prompter öfkesi

Kızılcahamam'da düzenlenen MHP İl Başkanları Toplantısı'nın ardından kürsüye çıkan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, prompter'da yanlış konuşmanın yansıtılmasına "Burayı yanlış koymuş kaldırın bunları" diyerek tepki gösterdi.

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