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  3. 01 Ağustos 2019 22:18

Bahçeli'nin ''geri dönün'' çağrısına Akşener'den kahkahalı yanıt

MHP lideri Devlet Bahçeli, İYİ Partililere ''MHP'ye geri dönün'' çağrısı yapmıştı. Bahçeli'nin sözlerine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den olay olacak bir yanıt geldi.

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