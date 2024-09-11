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Bahçeli'nin hayatı kitap oluyor

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MHP lideri Bahçeli'nin hayatı "Bir Ülküye Adanmış Ömrün Anlatılmamış Hikayesi" adıyla kitap oluyor.

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