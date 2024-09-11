Anasayfa Video Galeriler Gündem Bahçeli'nin hayatı kitap oluyor Bahçeli'nin hayatı kitap oluyor 11 Eylül 2024 Çarşamba Saat: 13:30 Güncelleme: 11 Eylül 2024 Çarşamba 13:30 MHP lideri Bahçeli'nin hayatı "Bir Ülküye Adanmış Ömrün Anlatılmamış Hikayesi" adıyla kitap oluyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66e1715871c55fed040946a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bir kadın daha öldürüldü: Masaj salonunda eski sevgili cinayeti Nihal Candan: Maddi olarak çok zor durumdayız Gönüllü Türk hekimler, Kosova’ya gidip 22 hastayı 53 ayrı ameliyatla sağlığına kavuşturdu İstanbul'da fabrikada yangın Sağanak yağışlar İzmir'i vurdu: Araçlar denize sürüklendi Girişimci marangoz antika aracı elektrikli otomobile çevirdi Erşan Kuneri 2'nin yayın tarihi belli oldu, ilk fragman geldi 1 yaşında geçirdiği çocuk felci onu durduramadı: 44 yaşındaki yaşam enerjisi hayran bıraktı Günlüğü 1.200 TL'ye çalışacak kişi bulamıyor