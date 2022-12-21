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  4. Bahçeli'nin hibe ettiği arsaya ne yapılacağı belli oldu

Bahçeli'nin hibe ettiği arsaya ne yapılacağı belli oldu

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MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Horasan Erenleri Dernekleri Federasyonu'na hibe ettiği arsaya cemevi yapılacağı açıklandı.

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