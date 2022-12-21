Anasayfa Video Galeriler Gündem Bahçeli'nin hibe ettiği arsaya ne yapılacağı belli oldu Bahçeli'nin hibe ettiği arsaya ne yapılacağı belli oldu 21 Aralık 2022 Çarşamba Saat: 18:00 Güncelleme: 21 Aralık 2022 Çarşamba 18:00 MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Horasan Erenleri Dernekleri Federasyonu'na hibe ettiği arsaya cemevi yapılacağı açıklandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63a31f90fc380676cd531383" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kar yağışı fena bastırdı! Çoban, kardan adama döndü Pakize Suda hayatını kaybetti Erdoğan: ''Bugün bakanımla görüşüp sonuca bağlayacağız'' Çin'de salgın kontrolden çıktı! Tüyler ürperten görüntüler İstanbul'da Suriyeli sahte doktor skandalı Karadeniz'de can pazarı! Gemideki yangının boyutu gündüz ortaya çıktı İstanbul'da Suriyelileri dolandıran Suriyeliler yakalandı Sedat Peker'den yeni mesaj: ''Yaşadığım sürece, hatta ölsem de sözümü tutacağım'' ''Koca Yusuf''lar Türkiye'ye döndü! Erdoğan'dan ''hoş geldiniz'' telefonu