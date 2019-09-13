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  3. 13 Eylül 2019 16:10

''Bahçeli'nin kaseti mi var'' polemiğine Gökçek de dahil oldu

Yaşar Okuyan, Ankara Büyükşehir Belediye eski başkanı Melih Gökçek’in kendisi hakkında attığı tweeti eleştirdi.

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