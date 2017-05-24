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  3. 24 Mayıs 2017 19:15

Bahçelinin konvoyunun geçişi sırasında korkutan kaza

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Alanya'dan Antalya'ya dönüş gerçekleştirdiği konvoyun geçişi esnasında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

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Saniyelerle değil, saliselerle kurtuldular
Saniyelerle değil, saliselerle kurtuldular
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Şehit Uzman Çavuş Tunçer, Haymanada son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Uzman Çavuş Tunçer, Haymanada son yolculuğuna uğurlandı
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PKK'lı teröristler Tendürek'te araçları yaktı
PKK'lı teröristler Tendürek'te araçları yaktı
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Silahlı saldırıya uğrayan başhekim hayatını kaybetti
Silahlı saldırıya uğrayan başhekim hayatını kaybetti
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Tartıştığı arkadaşına kuru sıkı tabancayla ateş etti
Tartıştığı arkadaşına kuru sıkı tabancayla ateş etti
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Parkta oynayan çocuklar bebek cesedi buldu
Parkta oynayan çocuklar bebek cesedi buldu