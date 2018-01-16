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  3. 16 Ocak 2018 11:37

Bahçeli'nin makam aracıyla yolcuğu sosyal medyayı salladı

Seyahatlerde karayolunu tercih eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin makam aracıyla yaptığı yolculukların paylaşıldığı görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.

Bilgin Pro
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