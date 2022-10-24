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  4. Bahçeli'nin mitingi öncesi AK Partililer ile MHP'liler birbirine girdi

Bahçeli'nin mitingi öncesi AK Partililer ile MHP'liler birbirine girdi

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Manisa'da gerçekleştirdiği miting öncesinde AK Partili vekil ve danışmanları ile ülkücüler arasında arbede çıktı.

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