Anasayfa Video Galeriler Gündem Bahçeli'nin mitingi öncesi AK Partililer ile MHP'liler birbirine girdi Bahçeli'nin mitingi öncesi AK Partililer ile MHP'liler birbirine girdi 24 Ekim 2022 Pazartesi Saat: 16:10 Güncelleme: 24 Ekim 2022 Pazartesi 16:10 MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Manisa'da gerçekleştirdiği miting öncesinde AK Partili vekil ve danışmanları ile ülkücüler arasında arbede çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63568ec13edefc066b1531b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Petrol firmasında korkutan yangın! Patlama sesleri yükseldi Cinsiyet değiştiren TikTok fenomeni Mika Can Raun gözaltına aldı İstanbul'da özel üniversite binası çöktü! Hasarın boyutu sabah ortaya çıktı Erdoğan ilk oyunu kime verdiğini açıkladı İstanbul'da silahlı çatışma: 1 polis şehit oldu Reha Muhtar'dan ''eskort'' iddiasına videolu yanıt İstanbul'da mahalleyi ayağa kaldıran taciz iddiası! Dükkanın camlarını indirdiler İETT otobüsü yol ortasında alev alev yandı Bu dükkana gelenler eli boş dönüyor