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''Bahçeli'nin 'titreyip kendine dönmesi' an meselesi''

Gazeteci Hakan Aygün'den Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli için çok konuşulacak sözler: ''Bahçeli'nin 'titreyip kendine dönmesi' an meselesi''

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