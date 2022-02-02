Anasayfa Video Galeriler Gündem ''Bahçeli'nin 'titreyip kendine dönmesi' an meselesi'' ''Bahçeli'nin 'titreyip kendine dönmesi' an meselesi'' 02 Şubat 2022 Çarşamba Saat: 12:50 Gazeteci Hakan Aygün'den Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli için çok konuşulacak sözler: ''Bahçeli'nin 'titreyip kendine dönmesi' an meselesi'' Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61fa53e758834e63a85adb27" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çürümeye terk edilen milyonluk servet böyle görüntülendi İstanbul'daki asker eğlencesi yine magandaların şovuna dönüştü Çılgın Türkler iş başında... Türkiye'de üretildi, otomobillerin gücünü arttırıyor Böyle hırsızlık görülmedi! Kiracısı kabusu oldu Şebnem Ş. cinayetinde kan donduran detaylar Fikret Orman'dan, Mahmutyazıcıoğlu cinayeti açıklaması: 'Bir racon mevzusu'' Erdoğan'ın gençlerle buluşmasında ilginç an: ''Çıkışta ben sana anlatırım'' İstanbul'da gizemli kazı: Polis sabaha kadar nöbetteydi Fatih Altaylı, Davutoğlu'nun yüzüne söyledi: ''Egolusunuz''