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  4. Bahçeli'nin verdiği süre doldu, MHP'nin adımı bu oldu

Bahçeli'nin verdiği süre doldu, MHP'nin adımı bu oldu

MHP lideri Bahçeli'nin, Filistin'de 24 saat içinde ateşkes sağlanamazsa Türkiye'nin devreye girmesi gerektiğini söyledikten sonra MHP'nin hesabından Ferdi Tayfur'lu Filistin videosu paylaşıldı.

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