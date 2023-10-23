Anasayfa Video Galeriler Gündem Bahçeli'nin verdiği süre doldu, MHP'nin adımı bu oldu Bahçeli'nin verdiği süre doldu, MHP'nin adımı bu oldu 23 Ekim 2023 Pazartesi Saat: 13:25 MHP lideri Bahçeli'nin, Filistin'de 24 saat içinde ateşkes sağlanamazsa Türkiye'nin devreye girmesi gerektiğini söyledikten sonra MHP'nin hesabından Ferdi Tayfur'lu Filistin videosu paylaşıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65364a15d971fa5a950634c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İsrail yine bir hastane yakınını vurdu Türkiye'nin sakin şehrine sonbahar geldi! Tablo değil gerçek! Eli bıçaklı eş dehşeti kamerada: Sokak ortasında göğsünden bıçakladı Bitmek bilmeyen düğünde damat ve geline birer servet takıldı İstanbul'da polisli konut çetesi çökertildi! Hatay’da 4 çocuğa cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklandı Cumhuriyetin 100. yılında Örümcek Ormanları’ndaydılar Barınma krizinde yeni tehdidin adı: Ev arkadaşı krizi! Kaçak göçmenler bakın bu sefer nereden çıktı