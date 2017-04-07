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  3. 07 Nisan 2017 20:45

Bahçeliye atlı karşılama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 16 Nisan referandum çalışmaları geldiği Afyonkarahisar’da miting alanına girişte atlı bir grup tarafından karşılandı.

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