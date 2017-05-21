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  3. 21 Mayıs 2017 16:15

Bahçeşehir Koleji 2. Spor Oyunları coşkuyla sona erdi

BAHÇEŞEHİR Koleji'nin 600 öğrenci ve 100 öğretmeniyle düzenlediği 2'nci Spor Oyunları coşkulu ödül töreniyle sona erdi.

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